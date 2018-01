Novo tremor de terra assusta moradores do RN

Um novo tremor de terra assustou moradores de Natal e João Câmara, no Rio Grande do Norte, na tarde desta segunda-feira. De acordo com informações iniciais de Joaquim Ferreira, coordenador do laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o abalo, ocorrido às 13h53 (horário de Brasília), durou cerca de 5 segundos e pode chegar a 3,8 graus na escala Richter, superando o tremor do último sábado, que foi estimado em 3 graus na escala.