Novos apostam nas sobreposições no Fashion Rio

A grife Espaço Fashion foi aplaudida de pé, no último dia do Fashion Rio. Carol Trentini abriu o desfile, com um vestido curto bege. Mas a coleção não trouxe novidades e seguiu as tendências: vestidos curtos e desestruturados, calças amplas e texturas artesanais. Além da malha, carro-chefe da marca, seda e linho. O bordado foi o ponto alto do desfile da baiana Luciana Galeão. Ela apostou nos vestidos longos e fluidos, com cintura marcada e frente única. Os grafismos tiveram espaço em bermudas de corte reto, camisetas mais soltas e vestidões. O Rio Moda Hype - desfiles de novos estilistas - abriu com seis grifes, que mostraram coleções que apostaram nas sobreposições. Renata Veras se inspirou nos anos 70, com um toque futurista. Tecidos pesados, como camurça e couro, deram forma a maiôs e biquínis. James Cesari apresentou moda masculina fresca e jovial, com regatas cavadas e sobrepostas e macacões e macaquinhos. As cores eram básicas: cinza, preto e branco. A cearense Melca Janebro veio com coleção romântica e feminina. Vestidinhos curtos e soltos, com muita renda, fendas e babados. A estilista também apostou no uso de camisas sob os vestidos mais decotados. As cores eram bege, rosa-goiaba e verde. A Meketref, das meninas recifenses Juliana Santos, Daniela Amorim e Bárbara Coruja, se inspirou nos desenhos japoneses da década de 80, como Changeman e Jaspion, para criar roupas um pouco mais estruturadas, com cores quentes, como azul e vermelho. Para os homens, silhuetas mais justas e secas tanto nas bermudas quanto nas calças. Uma boa surpresa foi a coleção de moda praia da catarinense Nana Garana, que trouxe maiôs e biquínis com recortes a laser e modelagens pouco convencionais. As calcinhas dos biquínis tinham a cintura alta e os sutiãs eram sobrepostos, misturando lisos com estampados. No desfile, batizado de Memórias Inventadas, a estilista investiu em cores como o cinza-escuro, rosa-goiaba e verde. Por fim, Fernanda Yamamotto desfilou a coleção From Japan, with Love, em que homenageia o centenário da imigração japonesa. Os looks, bem estruturados, ora pareciam uma desconstrução dos quimonos, ora lembravam as dobraduras de origami. O Fashion Business, bolsa de negócios de moda que funciona paralelamente ao Fashion Rio, gerou vendas no valor de R$ 470 milhões, conforme anunciado pelo presidente da Federação das Indústrias do Rio, Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. Desse total, US$ 16 milhões foram para o exterior. O resultado foi 5,5% melhor do que o verificado no mesmo período de 2007. O Fashion Business contou com 150 marcas expositoras, que puderam fazer contato direto com compradores do Brasil e do mundo.