Novos corredores ainda não saíram do papel No Plano de Metas, a Prefeitura garante que vai construir 66 km de corredores de ônibus e requalificar 38 km até 2012. Mas na dotação orçamentária deste ano destinou apenas R$ 1 mil para as obras dos corredores da M?Boi Mirim, da Avenida Celso Garcia, da zona noroeste e sul da cidade. O secretário municipal de Planejamento, Manuelito Magalhães, vai hoje à Câmara discutir as propostas para os quatro anos da gestão Gilberto Kassab.