Número de casos de dengue cai 45% na Bahia em 2007 O número de casos de dengue na Bahia em 2007 caiu 45% em relação aos primeiros dois meses de 2006. Enquanto em janeiro e fevereiro do ano passado houve 1.819 registros da doença no Estado, este ano esse número caiu para 1.002, segundo levantamento da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia. A capital, Salvador, teve o segundo maior número de casos no Estado neste ano (178), atrás apenas do pequeno município de Campo Alegre de Lourdes (246), que tem cerca de 29 mil habitantes. No entanto, a Secretaria de Saúde do Estado alerta que o combate ao mosquito da dengue deve continuar, apesar do número de casos da doença ter praticamente caído pela metade. "É muito importante que as pessoas deixem os agentes fazerem as visitas domiciliares, são seis por ano", explica a coordenadora do Comitê Estadual de Combate à Dengue, Jesuína Castro. Para combater a dengue é preciso eliminar recipientes que acumulem água parada - como vasos e pneus, que se tornam local de reprodução para o mosquito transmissor da doença -, manter lixeiras tampadas e secas e não jogar lixo em terrenos baldios.