Número de casos de leptospirose bate recorde em SC

Os 144 casos confirmados de leptospirose, os 460 que estão sob investigação e os 997 suspeitos, conforme o último relatório da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina (DIVE/SC), já estabeleceu um recorde no Estado. E, embora os números vão além de qualquer registro anterior, a incidência decorrente da enchente que atingiu principalmente o vale do Rio Itajaí ocorrida a partir do dia 22 de novembro, não se configura, preliminarmente, numa epidemia, a partir do diagrama de controle estabelecido pelo órgão. "Considerando casos de cidades que têm números absolutos, podemos qualificar como um surto" opina a gerente de vigilância em zoonoses Suzana Zeccer. Ela aponta Itajaí, que de 22 de novembro até o último dia 16 teve 26 casos confirmados, sendo que 161 estão sob investigação e 286 estão na condição de suspeitos. Em Itajaí, no litoral catarinense, a enchente provocou alagamento em 80% das casas. Blumenau vem logo a seguir com 24 casos confirmados, 76 sob investigação e 167 suspeitos. Outras 30 cidades, entre elas Joinville, com 14 casos confirmados e 117 suspeitos, figuram no diagrama de controle. Os números tendem a aumentar já que o período de encubação da bactéria leptospira é de um a 30 dias. Suzana Zeccer salienta que o soro do indivíduo com suspeita de contaminação só é coletado sete dias após o aparecimento dos sintomas (febre alta, dor de cabeça, dores musculares, podendo ocorrer icterícia, ou seja, coloração amarelada na pele e mucosas), quando então se dá o processo de análise de material pelo Laboratório Central de Santa Catarina (LACEN). Em muitas regiões afetadas, o quadro se agravou com os alagamentos provocados pela chuva na terça-feira. "Tínhamos uma estimativa de que a ocorrência de casos fosse estacionar, porém com a nova chuva, a exposição se mantém", disse a gerente, salientando que a freqüência na distribuição de água potável e a aplicação de hipoclorito de sódio na proporção de duas gotas por litro de água é a melhor garantia contra a contaminação. A bactéria, segundo informou Suzana Zeccer, se concentra principalmente na lama sendo obrigatória a utilização de botas ou galochas e até mesmo sacos plásticos, preferencialmente duplos. No Brasil, anualmente, são notificados mais de quatro mil casos de leptospirose, sendo que a taxa de mortalidade é de cerca de 12%, de acordo com o Ministério da Saúde. Calcula-se que apenas a décima parte dos casos é notificada corretamente aos serviços de saúde. Entre 1996 e 2005, foram notificados 33.174 casos da doença.