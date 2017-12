Número de desabrigados sobe e Rio tem 3 vítimas das chuvas

O total de desabrigados por conta das chuvas que atingem o Rio de Janeiro subiu de 397 para 833, segundo balanço da Coordenação da Defesa Civil do Estado divulgado nesta sexta-feira, 28. Três pessoas morreram no Estado por conta das chuvas. Das mais de 800 pessoas desabrigadas, 436 são do município de Campos de Goytacazes, que foi atingido pelas fortes chuvas na noite da quinta-feira, 27. O número de desalojados em função das chuvas dos últimos dias se mantém em 2.023. Em todo Estado, o município mais afetado pelas chuvas continua sendo Rio Bonito, que também apresenta maior risco de novos alagamentos e deslizamentos de terra, em função da precipitação pluviométrica estar acima da média e o solo se encontrar bastante encharcado Cinco municípios continuam em situação de emergência no Rio: Carapebus, Silva Jardim, Paracambi, Barra do Piraí e Rio Bonito. Nestas cidades foram registradas inundações e desabamentos, e, junto com Campos de Goytacazes, concentram a maioria dos desalojados e desabrigados. De acordo com a Coordenação da Defesa Civil, a previsão é que as chuvas continuem em todo Estado e a orientação é para que os moradores evitem as áreas de encosta. A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (Sesdec) ressalta que as chuvas dos últimos dias já afetaram mais de 215 mil pessoas em todo Estado, deixando ainda três mortos (uma em Volta Redonda e duas em Rio Bonito).