Número de desalojados pelas chuvas no RJ sobe para 2.167

RIO - Boletim da Defesa Civil do Estado divulgado na noite desta sexta-feira informa que há 2.167 desalojados (que estão temporariamente fora de suas residências) e 444 desabrigados (que tiveram as casas destruídas) em consequência das chuvas no Rio de Janeiro. Os municípios mais atingidos foram Angra dos Reis e Mangaratiba, na Costa Verde; Duque de Caxias, Belford Roxo, Seropédica e Paracambi, na Baixada Fluminense; e Teresópolis e Petrópolis, na Região Serrana.

Os números da Defesa Civil do Estado não incluem informações sobre a capital. A Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio informou que atendeu 70 famílias desalojadas na zona oeste. Uma pessoa morreu em Duque de Caxias e outra na capital.

Nova Iguaçu

Em Nova Iguaçu, onde o rio Botas transbordou, um menino de 9 anos que estava desaparecido desde a manhã de quinta-feira foi localizado com vida. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi levado pelas chuvas, mas conseguiu nadar até a margem do rio. Quando foi encontrado, estava no bairro de Santa Eugênia.

Uma equipe dos bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança à Unidade de Pronto Atendimento de Cabuçu.