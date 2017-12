Número de homicídios sobe 22% no Rio

RIO - A divulgação do índice de criminalidade no Rio aponta para o recrudescimento da violência nos primeiros três meses de 2014 em relação ao mesmo período do ano passado. Os autos de resistência (morte em confronto com a polícia) subiram 59%, passando de 96 para 153 casos. Os homicídios dolosos (aqueles em que houve intenção de matar) tiveram aumento de 22%. Foram registrados 1.197 casos entre janeiro e março de 2013 e 1.459 no mesmo período deste ano. Os dados foram divulgados na tarde desta sexta-feira, 2, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

Os registros de crimes contra o patrimônio também tiveram aumento. Roubos de veículo subiram 50,7% (de 6.111 para 9.209). Roubos de carga passaram de 856 episódios para 1.388 (aumento de 62,1%). Roubos de estabelecimentos comerciais cresceram 54,7%, de 1.475 ocorrências para 2.282.

Os chamados roubos de rua (a transeunte, roubo de celular e em transporte coletivo) tiveram aumento de 46,2%, passando de 16.196 para 23.675. O que teve crescimento maior, em números absolutos, foi a modalidade roubo a transeunte - 20.152 pessoas foram assaltadas nas ruas entre janeiro e março deste ano; no mesmo período do ano passado foram 13.822.

Indicadores da produtividade do trabalho policial também tiveram crescimento. O maior deles foi na recuperação de veículos - aumento de 47,7% (de 4.647 para 6.864). Os registros de apreensão de drogas e de armas tiveram aumento de 12,4% e 9,1% respectivamente. Também houve mais prisões e apreensões. Foram cumpridos 14,9% mandados de prisões a mais do que nos três primeiros meses de 2013 (aumento de 3.767 para 4.327). As prisões cresceram 9,9% (de 7.287 para 8.009) e as apreensões de crianças e adolescentes subiram 9,2% (de 1.730 para 1.890).