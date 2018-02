Número de infectados por leptospirose vai a 21 em SC

Vinte e uma pessoas contraíram leptospirose em Santa Catarina, entre 22 de novembro a 9 de dezembro. O total de casos confirmados foi anunciado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira, 9. Outras 276 notificações de suspeita estão em análise e 76 já foram descartadas. Veja também: Governo deve editar MP liberando R$ 372 mi Mais de 1,5 mil animais mortos são enterrados Transporte de gás natural é restabelecido Saiba como ajudar as vítimas das chuvas IML divulga lista de vítimas identificadas Repórteres relatam deslizamento em Ilhota Mulher fala da perda de parentes em SC Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Tudo sobre as vítimas das chuvas Itajaí apresenta o maior número de ocorrências confirmadas da doença: 5. As cidades de Guabiruba, Joinville e Camboriú acumulam dois casos, cada uma. Os demais são de moradores de São José, Guaramirim, Brusque, Gaspar, Navegantes, Palhoça, Timbó, São Francisco do Sul, Tijucas e São João Batista. Segundo a Secretaria da Saúde, o período de incubação da leptospirose, que é transmitida por roedores domésticos, vai de 1 a 30 dias após o contato com o agente infeccioso, e os sintomas variam desde febre alta, dor de cabeça e dores musculares, até quadros mais graves, como insuficiência renal, hemorragias e alterações neurológicas que podem levar à morte.