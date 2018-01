Número de internados cai para 93 no RS

PORTO ALEGRE - Quatro feridos no incêndio da boate Kiss tiveram alta hospitalar nesta segunda-feira. Três deles estavam internados em Santa Maria e um em Porto Alegre. Entre os 93 que permanecem hospitalizados em cinco municípios do Rio Grande do Sul, o número dos que dependem de ventilação mecânica para respirar caiu de 35 para 29 durante o dia. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual da Saúde no início da noite desta segunda.

Porto Alegre é a cidade que tem mais pacientes internados neste momento. Na capital gaúcha há 49 feridos em sete hospitais, com 27 dependendo de respiração mecânica. Em Santa Maria, há 39 feridos em três hospitais, com dois respirando por aparelhos. Dos outros pacientes, três estão em um hospital de Canoas, um em Ijuí e um em Caxias do Sul. Nenhum deles depende de ventilação mecânica.