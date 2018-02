Número de mortes nas rodovias de SP cai 37% no feriado Diminuiu o número de vítimas fatais nas rodovias do Estado de São Paulo durante o feriado de carnaval, segundo boletim da Polícia Rodoviária Estadual, divulgado nesta quarta-feira, 21. De acordo com o balanço da Operação "Carnaval 2007", realizada pelo Comando de Policiamento Rodoviário, houve uma queda de 37,25% no número de vítimas fatais em acidentes nas rodovias estaduais, entre os dias 16 e 20 de fevereiro de 2007, em comparação com mesmo período de 2006. No total, foram 51 mortes em 2006, contra 32 vítimas fatais, em 1.151 acidentes registrados em 2007. Nesses acidentes, 644 pessoas tiveram ferimentos leves e 192 sofreram ferimentos graves. Anhangüera-Bandeirantes Uma pessoa morreu e 27 ficaram feridas em acidentes nas duas rodovias do Sistema Anhangüera-Bandeirantes, durante o feriado segundo boletim parcial da concessionária AutoBan. Foram registrados 68 acidentes, entre zero hora de sexta-feira e 7 horas desta quarta. No carnaval de 2006 as duas rodovias registraram 59 acidentes, com 20 feridos e três mortos. Castello Branco O sistema de rodovias Castello Branco-Raposo Tavares não registrou nenhuma morte durante o feriado, segundo informações da concessionária ViaOeste. Foram registrados 37 acidentes nas duas rodovias, com 21 vítimas leves e apenas duas graves. O número de acidentes de 2007 foi um pouco menor que o registrado em 2006, quando aconteceram 40 acidentes. Presidente Dutra Duas pessoas morreram em acidentes na Rodovia Presidente Dutra durante o feriado de carnaval, segundo a concessionária NovaDutra. Segundo o balanço, 84 pessoas ficaram feridas em 117 acidentes registrados na rodovia, nos 402 quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro. No carnaval de 2006, foram registrados 114 acidentes, que resultaram em 65 feridos e duas mortes. Apreensões e infrações Durante a operação foram apreendidos um total de 104,259 Kg de drogas e aumento de 66,67% em apreensões de armas ilícitas, contando ainda com a prisão de 25 infratores da lei em flagrante delito. Durante o período foram lavradas 9.611 autuações por infrações de trânsito diversas em todo o Estado, sendo apreendidos 490 veículos, 220 carteiras de habilitação e 1.415 documentos de veículos por irregularidades constatadas durante a operação.