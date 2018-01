Número de mortos em Sapucaia (RJ) sobe para 19

São Paulo, 12 - As equipes de buscas encontraram na manhã desta quinta-feira, 12, mais um corpo soterrado em Sapucaia, no Rio, elevando para 19 o número de vítimas do deslizamento de terra na madrugada da última segunda-feira, 9, no distrito de Jamapará. De acordo com informações dos próprios moradores, três pessoas ainda estão desaparecidas.

Segundo a Prefeitura, entre as 19 mortes, 16 adultos e 3 crianças, 18 em decorrência do deslizamento de terra que atingiu oito casas em Jamapará e um óbito após o desabamento de uma casa no município, sem relação com o deslizamento.

A Defesa Civil interditou mais 20 casas em Jamapará elevando o número para 50. Os desalojados chegam a 280 e os desabrigados são 50. A BR-393 continua parcialmente interditada por causa da queda de barreiras na altura dos KM 108 e 122 (antigo 52). O tráfego está em meia pista no KM 155, onde funciona o sistema pare/siga.