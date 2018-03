Número de mortos nas estradas do Rio cai 30% no feriado

O número de mortos em acidentes nas rodovias fluminenses caiu 30% neste feriado de Corpus Christi em comparação ao feriado do ano passado, segundo cálculo feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, ao todo foram contabilizados 180 acidentes, com 75 feridos e sete mortos. Em 2008, dez pessoas morreram nas rodovias do Estado. Porém, com pistas mais liberadas e parte do feriado com tempo chuvoso, o número de acidentes aumentou 46% em relação a 2008, quando foram registradas 123 ocorrências.

O número de pessoas feridas também subiu 63% em relação ao ano passado, quando 46 tiveram lesões. A Rodovia Presidente Dutra foi a estrada que registrou mais acidentes: 24 em dois dias.

Além disso, três motoristas foram detidos por apresentarem níveis de álcool no sangue superiores ao previsto em lei. Ainda segundo a PRF, para um feriado sem muita movimentação, o número de infrações registradas foi elevado. Dos 8 mil veículos fiscalizados, 2 mil foram autuados por infrações diversas.

Apreensão

Na quinta-feira, 11, os agentes da PRF apreenderam 30 mil sacolés de cocaína durante uma fiscalização de rotina em Casemiro de Abreu, no norte fluminense. A droga estava escondida sob o banco traseiro do carro conduzido por Paulo Tavares Júnior, de 33 anos.

Ele se identificou como policial militar e usava droga momentos antes da abordagem. Mais tarde, os policiais descobriram que o suspeito havia abandonado a instituição em 2008. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Federal em Macaé.