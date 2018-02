Número de mortos nas estradas no Natal pode bater recorde

Um balanço parcial feito em alguns estados mostra que a violência nas estradas brasileiras já produziu um número maior de vítimas neste feriado de Natal comparado ao de 2007. No Paraná, em Santa Catarina e em Mato Grosso do Sul, 32 pessoas já morreram e 481 ficaram feridas de sábado até agora. Nas rodovias federais de Minas Gerais, a violência é ainda maior. Em cinco dias, foram 34 mortes; oito a mais do que no mesmo período do ano passado. Socorro para motorista nas rodovias dobra no verão Os números finais, incluindo os dos movimentos nas estradas de São Paulo e Rio, são esperados para esta sexta-feira, dia 26, quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve divulgar o balanço parcial de Natal da Operação Verão, que começou no dia 20 e vai até 4 de janeiro. Segundo a PRF, o feriado de Ano Novo, que tradicionalmente registra mais acidentes que o Natal, deve contribuir com o aumento dos números da violência no trânsito em relação ao ano passado.