Número de mortos pelas chuvas em MG sobe para 21

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) de Minas confirmou neste sábado que 21 pessoas já morreram por causa da chuva no Estado. Duas mortes foram confirmadas em Virgolândia, no Vale do Rio Doce, em uma enxurrada ocorrida entre a noite de quarta-feira (25) e a madrugada de quinta-feira, e o outro caso ocorreu em Buritizeiro, no norte mineiro.

Segundo a Cedec, Allison Pablo da Silva Rocha, de 17 anos, sofreu um acidente de moto por causa da queda de várias árvores na BR-365 derrubadas por um "vendaval" que atingiu a região junto com "chuvas intensas". A Defesa Civil também confirmou que os corpos de Emilson Pereira Lourenço, de 36, e Luiz Gonçalves de Almeida, de 66, foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em Virgolândia, no leste do Estado.

A presidente Dilma Rousseff sobrevoou o município após a cidade ser atingida por uma tromba d’água causada pela cheia do Córrego Palmital na noite de quarta-feira. A prefeitura do município chegou a informar que três corpos haviam sido resgatados e que ao menos sete pessoas estariam desaparecidas, mas, de acordo com os bombeiros, há confirmação de que apenas uma vítima da enxurrada ainda não foi encontrada.

Ainda segundo a Cedec, 84 municípios mineiros registraram danos por causa dos temporais, sendo que 51 estão em situação de emergência.