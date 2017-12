Número de mortos sobe para 16 em acidente com ônibus no RS O ônibus escolar que caiu numa barragem em Erechim, no norte do Rio Grande do Sul, já foi retirado da água depois de permanecer por mais de três horas submerso. O prefeito da cidade, Elói João Zanella, informou que foram resgatados 16 corpos. Dez pessoas sobreviveram à tragédia, inclusive o motorista Juliano dos Santos, de 24 anos, que está internado no Hospital de Caridade. A Brigada Militar acredita que há três desaparecidos, mas cálculos feitos pelas comunidades atendidas pela linha escolar indicam que outras 14 pessoas poderiam estar no ônibus. A prefeitura está levantando com as três comunidades do interior que eram atendidas pela transportadora Demoliner os nomes de quem estava no coletivo. Além de estudantes, o ônibus levava alguns adultos de carona. As causas do acidente ainda são desconhecidas. As primeiras suspeitas recaem sobre uma falha mecânica. O ônibus caiu na barragem da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), por volta das 6h30 de hoje, quando uma chuva atingia a região. Quando o ônibus foi içado, não havia corpos em seu interior. Segundo a polícia, no local a profundidade é de 5 metros e há ainda cerca de 20 crianças desaparecidas no lago.