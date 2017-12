Número de pedidos de refúgio no País aumenta 62,6% de 2013 a 2015

BRASÍLIA - O número de solicitações de refúgio no Brasil saltou de 17.631 para 28.670 no período entre 2013 e 2015, mostra relatório divulgado nesta terça-feira, 10, no Ministério da Justiça. O número representa alta de 62,6%. De acordo com o documento, existem atualmente 8.863 residentes refugiados reconhecidos no País.

Sírios formam a maior comunidade de refugiados reconhecidos no Brasil. Ao todo, são 2.298, seguidos de angolanos (1.420), colombianos (1.100), congoloses (968) e palestinos. "Os números globais indicam que essa é a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. O mundo vive um período de fluxo migratório forçado", observou o presidente do Comitê Nacional para Refugiados (Conare), Beto Vasconcelos.

Os haitianos representam o grupo que apresenta o maior número de solicitações de refúgio acumulado ao longo dos anos. São 48.371, um número significativamente maior do que o grupo que ocupa a segunda colocação, formado por senegaleses (com 7.206).

Em terceiro lugar vem os sírios, com 3.460 pedidos. As solicitações são feitas em sua maioria por homens. Eles respondem por 80,8% dos pedidos.