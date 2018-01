Número de pessoas desabrigadas começa a diminuir no RS

PORTO ALEGRE - As águas de diversos rios do noroeste do Rio Grande do Sul continuaram baixando nesta segunda-feira, 30, o que permitiu que 3.846 pessoas voltassem às suas casas. Levantamentos da Defesa Civil indicam que havia 11.501 desabrigados ou desalojados na tarde de domingo e 7.655 na manhã desta segunda-feira.

As inundações estão concentradas na bacia do Rio Uruguai, divisa natural do Estado com Santa Catarina, no noroeste, e fronteira com a Argentina, no oeste. Em cidades como Iraí, no curso superior, as águas recuaram e permitiram que parte dos moradores atingidos começasse a limpar suas casas para voltar.

Já nas cidades localizadas em áreas mais baixas, como São Borja e Uruguaiana, a preocupação é com a passagem do grande volume de água que está descendo o rio e inundando zonas que não foram atingidas pelas chuvas da semana passada.