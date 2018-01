Leniência da Justiça criou país de 'ricos delinquentes', diz Barroso

Menos de 1% da população carcerária brasileira é de condenados por corrupção, disse em evento nesta terça-feira, 28, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. "É traço no Ibope e, infelizmente, não é porque não aconteça este tipo de criminalidade", afirmou em debate com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para discutir a descriminalização do uso da maconha e outras drogas.

A maior demanda da sociedade brasileira, segundo Barroso, é a prisão por crimes de violência e por corrupção, incluindo práticas como sonegação, fraudes em licitação, peculato e corrupção ativa e passiva. No entanto, Barroso ressaltou que mais da metade da população carcerária brasileira está presa por razões diferentes destes dois motivos. No caso de corrupção, o porcentual é "insignificante, é traço no Ibope".

Barroso disse que o Brasil tem neste momento chance de reverter este quadro. Ele não citou a Operação Lava Jato ou outras investigações da Política Federal sobre corrupção em suas declarações no debate, mas ressaltou que a leniência da Justiça com o topo da pirâmide de renda no Brasil acabou criando um "país de ricos delinquentes". "É disto que estamos tentando sair neste momento. Temos uma chance de mudar de patamar e não devemos perdê-la, se não vai ficar como tudo como sempre foi."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A realidade demonstrou, disse o ministro do STF, que se criou no Brasil uma elite que pratica a criminalidade econômica "sem nenhum tipo de consequência". A Justiça brasileira tem um sistema em que é preciso endurecer no topo e suavizar na base, concluiu Barroso. "Vou completar quatro anos de Supremo e poucas coisas me impressionaram mais do que a perversa desigualdade do sistema punitivo brasileiro."