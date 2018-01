Número de vítimas em Angra dos Reis chega a 50

Os bombeiros resgataram mais três corpos que estavam soterrados no Morro da Carioca, no centro de Angra dos Reis, elevando para 21 o número de mortos no local.

Nenhum dos três constava da lista inicial dos bombeiros, que continuam as buscas no local e esperam encontrar mais corpos. Dos três, apenas um foi identificado: Carlos Henrique Narciso, de 12 anos.

Com os novos resgates, sobe para 50 o número de mortos na cidade - outros 29 óbitos ocorreram na Praia do Bananal, na Ilha Grande.