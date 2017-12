Número de vôos atrasados cai para 14,1% durante a manhã A situação era bem mais tranqüila nesta terça-feira, 20, nos aeroportos do País, segundo mostram os primeiros boletins do dia divulgados pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). O boletim mais recente aponta que, da zero hora até o meio-dia, 14,1% dos vôos apresentaram atrasos superiores a uma hora. De 794 vôos programados, segundo a Infraero, 112 foram afetados pelos atrasos. Mais cedo, até as 8 horas, o porcentual de atrasos apontado pela Infraero era de 15,6%. Os números são bem inferiores aos porcentuais verificados nos últimos dois dias, quando chegaram a passar de 30%. Segundo a Infraero, estatal que administra os aeroportos, no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, de 120 vôos programados, dez saíram fora do horário (7,8% do total). O Aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, aponta a Infraero, teve problemas com atrasos em sete vôos, de um total de 61 programados. No Rio de Janeiro, o Aeroporto Tom Jobim (Galeão) apresentava três atrasos. Ainda no Rio, o Aeroporto Santos Dumont, registrava cinco atrasos com problemas de horário. O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, não apresentava vôos com atrasos, segundo o site da Infraero.