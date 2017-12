Número dois da PF é solto após decisão da Justiça O ex-diretor-executivo da Polícia Federal Romero Menezes foi solto na madrugada desta quarta-feira, após decisão do Tribunal Federal da 1a Região, informou a PF. Menezes, até então segundo homem na hierarquia da Polícia Federal, havia sido detido na véspera acusado de favorecer o irmão, gerente de uma empresa que presta serviços para a mineradora MMX, do empresário Eike Batista. A mineradora é alvo da operação Toque de Midas, da PF, que investiga possível fraude na licitação para a concessão de uma ferrovia no Amapá. Menezes estava preso na superintendência da PF em Brasília. O irmão do ex-diretor-executivo, José Gomes de Menezes Júnior, e o diretor da MMX Renato Camargo dos Santos, também detidos na terça-feira, continuam presos. O Ministério Público também suspeita que Menezes tenha vazado informações sobre a operação Toque de Midas que, por conta do vazamento, teve de ser antecipada e foi deflagrada em julho com o cumprimento de mandatos de busca e apreensão na casa e em escritórios de Eike Batista. A prisão do ex-diretor foi considerada desnecessária pelo diretor do Departamento de Combate ao Crime Organizado da PF, delegado Roberto Troncon Filho, e havia sido determinada por temores de que Romero Menezes interferisse na coleta de provas e atrapalhasse as investigações. Troncon assume provisoriamente as funções exercidas por Menezes. (Reportagem de Eduardo Simões)