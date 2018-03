Números 30 tiros de fuzil foram disparados pelos bandidos no hipermercado, segundo o relato de pessoas que trabalham no local 200 pessoas circulavam perto da agência do Bradesco, onde a troca de tiros começou, por volta das 9h30 da manhã 3 funcionários da transportadora de valores Transbank verificavam um caixa eletrônico do banco quando foram abordados por outros três homens 3 anos era o tempo de trabalho como segurança de José Ramos da Silva, morto no assalto de ontem