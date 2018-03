Números da miséria variam em até 12 mi de pessoas

A contabilidade adotada internacionalmente pelo Banco Mundial aponta o menor número de miseráveis ao usar como critério para definir a extrema pobreza a renda diária de US$1,25 - o dá uma renda mensal de R$ 65,15.

No extremo oposto, aparece o cálculo baseado no salário mínimo, segundo o qual seriam miseráveis os que ganham até a quarta parte desse valor. Pelas regras atuais do Bolsa Família, há 10,1 milhões de miseráveis no País, com renda até R$ 70. O Ipea usa 24 valores de renda diferentes, dependendo da região do País, e conta 13,7 milhões de pessoas miseráveis.