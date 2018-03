''''Nunca reclamaram em 30 anos'''', diz maître Manuel Pires, o Manuelzinho,maître que há 30 anos recebe os famosos clientes do Antiquarius, defendeu-se ontem das acusações de ter servido comida estragada. Segundo ele, no mesmo dia em que o empresário Mário Frering e seus amigos estiveram no restaurante, foram servidos 71 pratos com bacalhau - dos quais 21 eram de bacalhau a Antiquarius, o mesmo pedido pelo grupo. Ninguém passou mal. "Estou surpreso, triste e chateado. A família Frering se dá conosco há tanto tempo. Poderiam ter nos procurado para conversar." Segundo Manuelzinho, são feitas análises periódicas em tudo o que é servido no restaurante e nunca foi detectado nenhum problema. "Em 30 anos, nunca houve reclamação. Eu lamento muito que tenham passado mal, mas não foi por causa da nossa comida." Há poucos dias, uma equipe da Vigilância Sanitária vistoriou a cozinha, depois de receber a denúncia dos quatro clientes. "Eles não encontraram nada de errado. Até nos elogiaram", contou Manuelzinho. O advogado Sérgio Bermudes, que representa o restaurante, disse que os quatro podem ter se intoxicado fora dali. "Se 70 pessoas comeram bacalhau, é muito curioso que só quatro tenham passado mal." Mas a imagem do Antiquarius, que tem gente como Fausto Silva e Chico Buarque na clientela, foi afetada. "O estrago já foi feito", lamenta o maître.