Nuporanga inaugura votação biométrica

A votação digital transcorreu normalmente nas duas zonas eleitorais (22 urnas eletrônicas) da cidade. Estavam aptos a votar 4.928 eleitores, segundo o chefe do cartório de Nuporanga, Edmir Pereira.

A cidade tem a economia voltada à agropecuária e uma população simples, modesta. O município passou, obrigatoriamente, por recadastramento entre dezembro e maio deste ano, pois tinha mais de 65% da população como eleitores (5.545). Assim, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) escolheu a cidade para introduzir a votação biométrica no Estado. Pelo novo sistema, documentos com fotos ou títulos eleitorais são dispensáveis. Basta o eleitor ser reconhecido pela digital.

"Isso dá maior segurança à estrutura e à operação, aumentando a confiabilidade do sistema", garantiu o juiz eleitoral local, Cesar Antonio Coscrato. No fim da tarde, o juiz informou que, em alguns casos - não soube o número com exatidão -, as digitais não foram reconhecidas. Apesar disso, os eleitores foram liberados para votar.

A dona de casa Carla Morete, de 27 anos, aprovou o novo método. "Acho bom, pois muitas pessoas não conseguem assinar e demoram", comentou ela. A aposentada Sismonda de Figueiredo Martins, de 84 anos, foi uma das primeiras a votar em sua seção. "É ótimo, e fica bem certinho que o eleitor é mesmo a própria pessoa." A Justiça Eleitoral pretende estender o sistema biométrico em todo País até 2016.