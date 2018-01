Nuvens e pancadas de chuvas atingem boa parte do País

A grande quantidade de nuvens e as pancadas de chuva atingem a maior parte do País nesta quinta-feira, 19, segundo informações do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

As condições para pancadas de chuva estarão entre o oeste e sul da Amazônia, no Acre, grande parte de Rondônia, centro sul da Região Centro-Oeste, centro-norte de São Paulo, sul de Minas e áreas serranas do Rio.

As pancadas de chuva também ocorrerão nas demais áreas da Região Norte e do Centro-Oeste, assim como nas demais áreas de Minas e no Espírito Santo, mas nestas áreas pode haver menos nebulosidade.

As pancadas de chuva que ocorrerão no sul de Mato Grosso, sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul serão favorecidas pela presença de um cavado, ou seja, área de baixa pressão por volta de 4500 m de altitude que juntamente com o calor e umidade na superfície gera instabilidade e condição para pancadas fortes de chuva.

No leste de São Paulo, nas demais áreas do Rio e no leste do Paraná e de Santa Catarina haverá muitas nuvens e chuvas isoladas favorecidas pelos ventos úmidos do oceano. Nas outras áreas do Paraná pode chover forte.

Pancadas fortes de chuva deverão ocorrer no Recôncavo Baiano e litoral deste Estado, podendo atingir a capital. Na Região Norte destaca-se a continuidade das chuvas no norte do Pará e no Amapá, atingindo o Maranhão, áreas que seguem com influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que têm causado chuvas significativas entre o Norte e Nordeste.