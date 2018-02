Nuvens perdem força; sol e calor voltam a predominar em SP Nesta quarta-feira, 28, as áreas de instabilidade perdem força e o sol volta a predominar em São Paulo. As nuvens ficam mais carregadas apenas na divisa do Estado com Mato Grosso do Sul, onde pode chover a qualquer hora. Na capital e nas demais regiões paulistas o tempo abafado causa pancadas de chuva à tarde. A máxima não deve passar dos 31º na capital e em Ribeirão Preto, no litoral, Ubatuba tem previsão de 30º. A partir de quinta-feira, 1º, a massa de ar seco ganha força no leste e no norte do Estado. Faz muito sol e calor e o tempo fica firme. Nas demais áreas ocorrem pancadas rápidas de chuva. A máxima chega aos 29º na quinta-feira e aos 31º na sexta-feira e no sábado. Altas temperaturas O mês de fevereiro é tipicamente de calor, mas em 2007 está terminando mais quente do que o normal na capital. As médias das temperaturas mínimas e máximas registradas no Mirante de Santana, na zona norte, ficaram cerca de 1,7 graus acima do padrão. O valor médio histórico da máxima é de 27,9 graus; em fevereiro, a temperatura à tarde ficou perto ou abaixo de 28 graus em apenas nove dias.