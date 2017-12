NY: árvore de Natal mais econômica

A preocupação com o meio ambiente, na forma de economia de energia elétrica, marcou o início das festas de fim de ano em Nova York. As 30 mil lâmpadas da árvore de Natal do Rockefeller Center, cujo acendimento é um evento tradicional da cidade, gastam menos energia do que os modelos usados anteriormente -, e painéis solares completam o esforço de economia. Entre os artistas que se apresentaram na cerimônia, anteontem, estavam Tony Bennett e Celine Dion. A árvore, com 26 metros de altura, foi plantada em 1931 por pedreiros que construíram o edifício.