''O amor vai vencer o medo'', afirma petista A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, disse ontem que a divulgação de vídeos na internet - comparando petistas a cachorros da raça rottweiler - mancha a reputação de seus adversários. Sem citar o nome de José Serra (PSDB), ela condenou as ações e, numa ao slogan "a esperança venceu o medo", da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma disse que, desta vez, "o amor vai vencer o medo".