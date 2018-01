O bom garfo que não dói no bolso

Para muitos paulistanos, hoje começa uma verdadeira maratona gastronômica. Em sua quarta edição, o Restaurant Week reúne 122 bons restaurantes - que até o dia 15 devem receber mais de 200 mil clientes, atraídos pelos preços fixos, de R$ 25 no almoço e R$ 39 no jantar. "É um ótimo custo-benefício", admite o médico Bruno Mendonça Coelho, que participa desde a primeira vez que o festival aconteceu. A ideia não nasceu aqui. Em Nova York, nos Estados Unidos, o evento gastronômico acontece desde 1992. "Morei durante 11 anos lá, onde trabalhei em uma rede de restaurantes", conta o empresário Emerson Silveira, proprietário do bar Camará, na Vila Madalena, e dono da marca no Brasil. "Quando voltei, pensei que podia dar certo também na cidade." Foram cinco anos de estudos para que a primeira edição da Restaurant Week tupiniquim acontecesse, em setembro de 2007, com a adesão de 45 estabelecimentos paulistanos. Pelo preço fixo, as casas se comprometem a oferecer entrada, prato principal e sobremesa. "É um negócio bom para todo mundo", acredita Silveira. "Ganham o dono do restaurante, os garçons e os consumidores." Há quem planeje com antecedência a rota dos restaurantes a serem visitados. A médica e atriz Simone Zucato passou o fim de semana conferindo a lista dos participantes para traçar, com o noivo, uma programação gastronômica para as duas semanas de festival. "Pretendo jantar em restaurantes diferentes todas as noites", diz. "Adoro ir a restaurantes. Um evento como esse é fabuloso." MOVIMENTO Como um de seus hobbies é a culinária, Simone aproveita essas "experiências gastronômicas" para se inspirar na cozinha. "Para mim, cozinhar é um ritual. Faço pelo menos duas vezes por semana", diz. "Aprendi com a minha mãe, mas conhecendo novos pratos, tenho novas ideias." Os restaurateurs também comemoram. "O Restaurant Week garante um movimento seis vezes maior ao meu bistrô", comenta João Renato da Silva, um dos sócios do Lola Bistrot, na Vila Madalena. "Participo desde a primeira edição." O proprietário do Obá, nos Jardins, Hugo Delgado, precisa reforçar a equipe para dar conta da demanda - que chega a dobrar. "Revejo as escalas de folgas dos funcionários e contrato mão-de-obra adicional", revela. "Em um almoço, eu normalmente trabalho com três garçons. Durante o Restaurant Week, ficam cinco." Em uma cidade com tanta oferta gastronômica - são 12,5 mil casas do ramo, de acordo com a SPTuris -, há opções para todos os gostos e bolsos, é verdade. Por isso essa é a chance que muitos encontram para tentar fisgar um freguês de primeira viagem. "Recebo de 30% a 40% a mais de clientes nessa época. Temos a oportunidade de conquistá-lo para que se torne um frequentador constante", acredita Alexandre Miqui, proprietário do Shimo, nos Jardins. "No Restaurant Week, eu e minha mulher aproveitamos para ir a restaurantes como o AK Delicatessen, o Obá e o Thai Gardens", exemplifica o médico Coelho. "Pelo preço, são lugares que não conseguimos frequentar tanto. Mas, durante o festival, saem super em conta." O número de clientes que o festival paulistano pretende atrair neste ano - 200 mil - é quase nada perto dos 2 milhões que frequentam o similar nova-iorquino no qual foi inspirado. "Mas já representa bastante", defende Silveira. "Conseguimos criar turismo gastronômico na cidade." A prova de que deu certo é que outras capitais brasileiras já estão realizando eventos iguais. No ano passado, foi a vez do Recife. "Meus parentes, que conheciam o daqui por causa de mim, disseram que agora não são mais órfãos porque têm o deles", brinca Coelho, que é recifense e mora em São Paulo há seis anos. Rio e Brasília devem ser as próximas a receber o festival da boa comida que não dói no bolso. Confira a programação completa no site www.restaurantweek.com.br. CARDÁPIO Cabrito assado acompanhado de legumes e batata corada, uma das opções gastronômicas oferecida pelo Dona Carmela, que participa da Restaurant Week da cidade de São Paulo apenas no jantar. Para os amantes da culinária oriental, o restaurante Sappore, localizado no bairro de Moema, mais um dos participantes apenas no jantar, oferece como sobremesa sorvete de gengibre com calda quente de frutas vermelhas. O restaurante Kiichi está entre os que participam da maratona gastronômica tanto no almoço quanto no jantar e oferece aos clientes como prato principal seu combinado de sushi e sashimi. Também no almoço e no jantar o cliente que for ao restaurante Ça-Va, no bairro da Bela Vista, vai encontrar, como prato principal, frango reduzido no molho merlot com arroz e cenoura. OS PARTICIPANTES Abruzzi, Perdizes Aizomê, Jardim Paulista AK Delicatessen, Higienópolis Amaranto, Cerqueira César Apriori Cucina Italiana,Brooklin Arábia,Higienópolis Arábia Café, Higienópolis B&B Burguer & Bistrot, Jardins Badaró, Morumbi Bananeira, Morumbi Bar Brahma,Centro Beldi, Itaim Bistrô Charlô,Jardins Bistrô Vintage, Vila Nova Conceição Blú Bistrô, Perdizes Boa Bistrô, Jardim Boa Mesa,Bom Retiro Boa Mesa, Vila Leopoldina Boutique Bistrot, Consolação Braverie, Jardim Paulistano Bucatini, Vila Mariana Café Journal,Moema Canvas Rest & Bar, Brooklin Novo Capim Santo, Jardins Carambolla, Moema Caroline, Jardins Casinha de Monet Bistrô, Pinheiros Ça-Va, Cerqueira César Chácara Santa Cecília, Pinheiros Chakras, Jardins Condessa Café, Vila Nova Conceição Consulado Mineiro - Pinheiros (Rua Cônego Eugênio Leite) Cordel Restaurante e Bar, Vila Madalena Diaccuí, Moema Dolce Villa, Itaim Don Carlini, Mooca Don Miguel, Tatuapé Dona Carmela, Santana Dona Florinda, Zona Norte E.A.T Casual Food, Itaim El Patio, Moema Empório Santa Maria, Jardim São Paulo Eñe, Jardim Europa Espaço Tambiú, Perdizes Estación Sur, Jardim Paulista Fillipa, Jardins Fior d''Italia, Santana Galani Caeser Park, Vila Olímpia Ganesh, Brooklin Gardênia Gabriel, Jardim América Gardênia Restô, Pinheiros Gattoria Bistrô, Itaim-Bibi Govinda, Brooklin Grazie a Dio, Vila Madalena Hikouki Sushi, Jaraguá Hitam e Gastronomia, Vila Mariana Il Papavero, Jardins Joey Steak House, Tatuapé Julia Gastronomia, Itaim Kanji Sushi Lounge, Jardins Kanji Sushi Lounge, Moema Kiichi, Vila Olímpia La Buca Romana, Água Branca La Buca Romana, Oscar Freire La Buca Romana, Top Center La Forchetta, Jardins La Mamma, Aclimação La Marie, Pinheiros La Risotteria Alessandro Segato, Jardim América La Table & Co, Jardins La Terrina, Pinheiros Le Bouchon, Vila Nova Conceição Le Petit Trou, Pinheiros Le Poème Bistrô, Pinheiros Le Roi, Itaim Lola Bristot & Bar à Vin, Vila Madalena Mabella Steak House, Itaim-Bibi Marcel, Jardim Paulista Mercearia do Conde, Jardim Paulistano Mercearia do Francês, Higienópolis Mercearia do Francês, Moema Na Cozinha, Jardins Nakasa Sushi, Jardins Nakombi, Vila Olímpia Nam Thai, Jardim Europa New York City, Shopping Frei Caneca Noah Espaço Abbraccio-Berrini, Cidade Monções Noah Espaço Cozy-Paulista, Jardim Paulista Noah Espaço Faria Lima, Itaim-Bibi Noah Espaço Jonnie, Morumbi Noah Espaço Premium - Verbo Divino, Chácara Santo Antonio Noah Gastronomia Anália Franco, Jardim Anália Franco O Gato que Ri, Centro Obá Restaurante, Jardim Paulista Octavio Café, Itaim-Bibi Odeon, Itaim Oliva, Brooklin Original Shundi, Itaim Osteria Don Boseggia, Vila Nova Conceição PJ Clarke?s, Itaim-Bibi Passaparola, Vila Nova Conceição Philippe, Moema Picchi, Itaim Quattrino, Itaim-Bibi Rosmarino, Pinheiros Sal Gastronomia, Consolação Santa Gula, Vila Madalena Santa Rosa do Brás, Brás Sapporo, Moema Sea House, Jardim Paulista Shimo, Itaim-Bibi Seraphini Bar e Restaurante, Jardim Paulista Shintori, Jardins Sinhana, Jardim Paulista Spadaccino, Vila Madalena Tandoor, Paraíso Tanger, Vila Madalena Tarsila, Jardins Thai Gardens, Jardins Tordesilhas, Consolação Verbena Hotel Transamérica, Santo Amaro Wolfs Garten, PinheirosP