O bota-fora de Gil Tem gente que gosta do Gilberto Gil, tem gente que não gosta do Gilberto Gil. A notícia de que ele largou mão de ser ministro deixou todo mundo feliz. Quem é fã, quer o artista de volta. Quem o considera um misto de preguiçoso cibernético e apóstolo da eloqüência zen, ainda assim - ou até por isso mesmo -, irrita-se menos com ele cantando. No duro, no duro, ninguém sabe ao certo o que rolou de bom ou de ruim para a Cultura nessa sua passagem por Brasília, mas isso não tem nada a ver com o fato de gostar ou não de Gilberto Gil. Goste ou não do Mantega, do Temporão ou do Lobão, o brasileiro médio não está nem aí para os erros e acertos de cada um desses ministros. Torce pra que dêem certo ou errado, e pronto! O eleitor anda mantendo com a política a mesma capacidade de isenção que costuma estabelecer com seu time de coração. A saída de Gilberto Gil desse jogo é um raro momento de união nacional. Parece até que estamos todos torcendo pro mesmo lado. Merece comemoração! SP É PINTO "O Vietnã é o país dos motoboys!" Alex Silva, jogador do São Paulo, que está em Hanói com a Seleção Olímpica. BASTA! "Deus te ouça, meu querido, Deus te ouça!" De Lula, ao ouvir do chanceler Celso Amorim que só depois de 2010 será possível retomar a Rodada Doha Tela fina Entreouvido numa roda de senhoras do Brás que comentavam o golpe da velhinha obesa flagrada por câmeras de segurança saindo de uma loja de eletrônicos em São Paulo, escondendo sob a saia, entre as pernas, um monitor de computador: "De cristal líquido, até eu!" Acredite se quiser Ronaldinho Gaúcho já é mais popular no Vietnã do que o líder revolucionário Ho Chi Minh. Invasão de privacidade Depois de surpreender o papa Bento XVI no Vaticano, os homens que comandam o Flamengo conseguiram entregar uma camisa do clube a Frank Sinatra Jr., em Salvador (BA). Cá pra nós, nem a turma do Pânico na TV consegue ser tão ridícula. Ao Meirelles tudo ou nada? Depois de lançar a nota de 100 bilhões de dólares, o presidente do Banco Central do Zimbábue decidiu cortar dez zeros da moeda nacional para combater a alta de preços. A nova cédula passa, então, a valer 10 dólares. E tem gente que ainda fala mal do Henrique Meirelles daqui. Ô, raça! Artigo 288 Chama-se Embajadorkué e Seus Comparsas a banda de canções folclóricas paraguaias cantadas em guarani recém-lançada pelo embaixador dos EUA em Assunção. Aí, evidentemente, tem! Vivendo e aprendendo Sabe por que o candidato de Aécio Neves não decola em Belo Horizonte? Porque voto de loura não se transfere.