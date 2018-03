O burro listrado A última vez que Joel Santana deu de cara com uma zebra das grandes, o time dele podia perder por até 3 a 1. Jogava em casa para 80 mil torcedores em noite de festa de despedida do técnico, às vésperas de seu embarque para a África do Sul. Foi no início de maio do ano passado e o Flamengo, que havia vencido a partida de ida por 4 a 2, apanhou de 3 a 0 do América do México, dando adeus à Libertadores da América num dos maiores micos do futebol carioca na história do Maracanã. Depois de amanhã, em Johannesburgo, Joel tenta mostrar que, a despeito da fama de burro de todo técnico no Brasil, ele aprendeu a ser zebra na África. É a terra delas e, dizem, o adversário de Dunga na semifinal da Copa das Confederações sabe se comunicar muito bem com a fauna local naquela estranha língua que desenvolveu com jogadores e jornalistas sul-africanos. "In the football, all is possible", tenta passar otimismo a seus jogadores. Enfim, "the zebra is on the table". (Toc, toc, toc)! OU NÃO! A substituição de Jorge Mautner por Perfeito Fortuna nos ensaios da peça Deus é Química deixou confusa a turma que apostava na tese de que eles são a mesma pessoa. QUEM?! Heráclito Fortes retorna hoje ao Senado após cirurgia de redução de estômago na esperança de que José Sarney não o reconheça dez quilos mais magro. Faz de conta O boato de que a PM havia deixado a USP e estaria marchando para a SPFW animou o último dia de desfiles na Bienal. Ainda que, no final, tenha sido só mais uma expectativa frustrada no mundinho da moda. Muricy nunca mais! Para motivar Adriano antes da partida contra o Internacional, o técnico Cuca disse em preleção no vestiário que, em caso de derrota, Muricy Ramalho poderia ser seu substituto no Flamengo. Resultado: o Imperador fez três na goleada de 4 a 0. É a maior! Enfim uma boa notícia para Yeda Crusius: a rejeição de Cristina Kirchner na Argentina já é maior que a da governadora no Rio Grande do Sul. Alerta geral A turnê mundial do fim do mundo já está pra lá de Teerã! Mulher de músico é... A modelo Kate Moss jogou numa piscina o laptop do namorado, o músico Jamie Hince, apagando o registro de algumas gravações inéditas da dupla The Kills. Nem a Paula Lavigne, no tempo em que era casada com Caetano Veloso, chegou a tanto. Basta ao basta! Tem gente em São Paulo indignada porque, a partir de setembro, a banana passará a ser vendida por quilo. Pode? Responda rápido O que é pior, a vuvuzela ou a Venezuela?