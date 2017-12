O colecionador de musas

Luis Fernando Verissimo sentiu ontem uma pontada no coração ao ler na internet a notícia de que Maria Sharapova machucou o ombro direito. O escritor passa bem, graças a Deus, mas teme que a Olimpíada de Pequim perca inteiramente a graça caso a tenista não se recupere a tempo. Nada mais o faria virar noites diante da TV. "A não ser aquela outra russa do salto com vara", suspira. Yelena Isinbayeva vale noites em claro só pra ver aquela barriguinha contornando milimetricamente o sarrafo, sem tocá-lo, a mais de 5 metros de altura. Sua performance desperta debates acalorados. Tem gente que prefere vê-la subindo feito lagartixa arremessada para o alto, o que não é a melhor parte na opinião de quem atinge o clímax quando ela despenca de costas sobre o colchão de espuma rés do chão. Gosto não se discute. Pode ser, inclusive, que Verissimo nem sinta tanta falta assim da Sharapova depois de ver a nadadora americana Dara Torres, outra que, dizem, mantém aceso o interesse dos intelectuais pelo esporte. NADA A VER Daniel Dantas não teve qualquer envolvimento com o crime da novela das oito. O ator, inclusive, trabalha na novela das seis. BARBADA OLÍMPICA A censura na China é, pelo menos até agora, a mais forte concorrente à medalha de ouro de notícia enguiçada das Olimpíadas de Pequim. Força de vontade Geraldo Alckmin já está há cinco dias sem comer coxinha de galinha. Não precisou nem da ajuda do acupunturista Jou Eel Jia. Dona Lu está orgulhosa do marido. Bolsa-Panelaço Entre as medidas que Cristina Kirchner vai anunciar para agradar à classe média, a de maior impacto deve ser o jogo de panelas novas que a presidente promete dar a cada família argentina. Celebridade máxima Tarso Genro não esperou nem o cadáver da Rodada Doha esfriar: ocupou rapidamente o espaço do chanceler Celso Amorim na mídia. O ministro da Justiça está virando uma espécie de Britney Spears do governo. A luta continua Como se houvesse ainda algum interesse em denúncias contra José Dirceu, a revista colombiana Cambio cita o ex-ministro em reportagem sobre a presença das Farc no Brasil. Sem responder ao que todo mundo gostaria de saber sobre a vida secreta do personagem: que fim levou aquele seu implante de cabelo? Sucesso relativo A ofensiva de John McCain para desqualificar a turnê européia de Barack Obama tem nova peça publicitária: "Se Gilberto Gil for a Berlim, bate o recorde de público do candidato democrata", diz a propaganda do republicano. Calma! Vai chover em agosto. Claro que vai, gente!