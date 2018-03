O encontro com Avatar

Um texto de Marina sobre Avatar, relatando conexões entre o filme e sua infância, foi entregue a Cameron. Entusiasta da causa ambiental, ele perguntou à senadora como poderia ajudar.

Citando o pensador Edgar Morin, Marina disse que é fã do conceito de "comunidade de pensamentos" e defende a criação de um processo político que estabeleça nova visão de desenvolvimento. E apontou a Convenção da Biodiversidade, discutida na conferência Rio 92, não ratificada pelos EUA. "Nós temos trabalho a fazer também", concordou o diretor.

Na conversa, o cineasta exaltou a cena do filme em que a árvore dos guerreiros na"vi é derrubada, gerando ligação emocional com a floresta. "É preciso que as pessoas se reconectem com a natureza e comecem a pensar em soluções legais para os problemas", disse. Coincidentemente, Marina diz em seu texto que foi às lágrimas ao ver tal cena.

Com os atores Sigourney Weaver e Joel David Moore, Cameron veio à cidade promover o lançamento em DVD e Blu-Ray de Avatar. Nos próximos dias vai se reunir com líderes ambientalistas e indígenas.