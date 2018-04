O final feliz em pessoa Ingrid Betancourt deve estar morrendo de inveja das duas jornalistas americanas libertadas nesta semana na Coreia do Norte. Se Bill Clinton também a tivesse buscado no cativeiro das Farc, a ex-refém franco-colombiana venderia muito mais livros de memórias que está acabando de escrever em algum lugar entre Paris e Nova York. Happy end igual ao das coleguinhas Laura Ling e Euna Lee em Pyongyang, convenhamos, nem o delicado resgate do relacionamento com Hillary depois daquilo tudo exigiu tanta perícia do ex-presidente americano. Desta vez, além de rápido e discreto, ele nem sujou o vestido de ninguém. O homem está virando um especialista em final feliz numa hora em que todo mundo está carente do gênero. Ninguém ainda se pronunciou a respeito em Brasília, mas talvez seja o caso de encomendar a Bill Clinton um desfecho decente para a crise no Senado. Quem sabe se o próprio, o final feliz em pessoa, for lá buscar o Sarney... Se até o cabeça dura do Kim Jong-il ele conseguiu levar na conversa, né não? AMARELADA BÁSICA Esse papo de que "dores no pescoço" podem adiar a volta de Michael Schumacher às pistas, francamente, conta outra, vai! O alemão está é se borrando de medo de tomar uma poeira do Rubinho. DÚVIDA CRUEL O paulistano está ainda confuso sobre a lei antifumo. Por exemplo: pode fumar no cemitério? Ah, bom! José Serra está em campanha contra a campanha presidencial. Entendeu? Ponto de vista O senador Epitácio Cafeteira tem sido de uma clareza abissal em seus pronunciamentos no Senado. Disse, dia desses, que "o Conselho de Ética é uma questão de ótica". O que não quer dizer, necessariamente, que a recíproca seja verdadeira. Chamem o Bill! O que faz Bill Clinton que não vai ao Sudão resgatar a jornalista que está sendo julgada por vestir "de forma indecente" calça comprida em público? Só o ex-presidente pode salvá-la da pena prevista de 40 chibatadas. Recordista do mal Perdi a conta nesta semana, mas Hugo Chávez deve estar prestes a bater a marca da milésima estação de rádio que manda fechar na Venezuela. O lado alegre do Agripino José Agripino Maia está dividido. Anda meio triste com tudo isso que testemunha no Senado, mas, lá no fundo, vive uma euforia louca com o concurso de Miss Universo do próximo domingo, nas Bahamas. Larissa Costa, que vai desfilar pelo Brasil, é do Rio Grande do Norte, como o senador. Tá podendo Com todo respeito à pindaíba dos Orleans e Bragança, quem foi o maluco que se dispôs a pagar R$ 350 mil à família real pelo retrato da princesa Isabel?