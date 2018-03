O lance é Pernambuco! Pela lógica do discurso oficial, a final da Copa do Mundo de 2014 devia ser no Mundão do Arruda. A celebrada paixão incondicional do torcedor pernambucano pela Seleção faz o resto do país do futebol se sentir até meio estrangeiro em dia de jogo do Brasil no Recife. A coisa é recíproca! Desde as Eliminatórias da Copa de 1994, o time de camisa amarela só se sente verdadeiramente em casa quando atua praquele mundão de gente no Arruda. Pernambuco nos dá sorte! - eis a mística que pode ter migrado do futebol para a política, levando José Serra a aceitar convite de um correligionário tucano para a festa de São João no Estado. Foi lá, também, que Dilma Rousseff fez seu primeiro teste de popularidade como candidata no carnaval 2009. Muito antes disso, o Lula nasceu em Pernambuco! Tem alguma coisa mágica na região! Se fosse na Bahia, todos os santos levariam crédito por aquela bola que o Lúcio mandou no meio das pernas de um paraguaio na noite de quarta-feira. Comenta-se na Praia de Boa Viagem que o bilionário Eike Batista desde jovem joga todo mês uma moedinha nas águas do Capibaribe, mas isso também pode ser lenda. MAL COMPARANDO A chegada de Muamar Kadafi a Roma foi providencial para a má fase de Silvio Berlusconi na mídia mundial. Ao lado do líder líbio, até que o premiê italiano não parece tão mal assim na foto. PROVÉRBIO DA HORA Tem pichação nova nos muros de São Paulo: "Depois da tempestade vem o engarrafamento!" Ela merece! Até o fechamento desta coluna, Solange Vieira - a coisa mais fofa do governo Lula - já havia recebido nada menos que 34 presentes pelo Dia dos Namorados. O marido dela não liga para as manifestações de carinho da legião de fãs da presidente da Anac. Na contramão do mercado Primeiro o Kaká, depois o Cristiano Ronaldo... Será que o negócio do Real Madrid não é lavagem de dinheiro?! Ou não! Pensando bem, se a Rede Record ofereceu R$ 3 milhões por mês a Gugu Liberato, R$ 24,5 milhões por temporada para o Kaká, cá pra nós, está de graça. Nada de pânico! Apesar do alerta máximo da Organização Mundial de Saúde para a gripe suína, francamente, falta - como se diz hoje para tudo - "sustentabilidade" à pandemia. Onde já se viu má notícia que vai chegando aos pouquinhos. Mal comparando O Reino Unido ainda não se deu conta de que a situação do primeiro-ministro Gordon Brown não é pior que a do técnico Maradona, mas só se fala disso em Buenos Aires! Grito dos excluídos Quando, afinal, o Ministério da Saúde vai distribuir folders bilíngues para heterossexuais? A rapaziada anda com uma inveja danada da Parada Gay!