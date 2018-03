O local é estranho e o silêncio é mais estranho ainda

Um contribuinte do Rio, mas de férias na casa de um parente em Mauá, até pode se dirigir à agência da Receita desse município do interior de São Paulo para resolver um problema com o Fisco. A chance, porém, de ele ser atendido por um funcionário em Mauá que acesse sua declaração de IR é zero.

O carioca no gozo das férias que tenha sido convocado pela Receita do Rio terá um prazo para comparecer e ganhará a compreensão do Fisco se provar que as férias foram o motivo do atraso para atender à convocação. Portanto, o local de acesso ao IR de Eduardo Jorge é estranho, a menos que tenha havido uma indômita vontade de fazer a violação do sigilo fiscal dele.

Estranho também é o fato de a servidora não ter denunciado os usos supostamente indevidos de seu nome e de sua função. Se está sendo vítima de uma armação, nada justifica a timidez da defesa e o silencioso sumiço adotado desde a exoneração, em 8 de julho.