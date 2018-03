''''O mais velho cuidava do menor'''' Apesar do coração apertado, Núbia de Melo, 30 anos , mãe de Matheus e Nícolas consegue reunir forças para falar dos garotos. Segundo ela, o mais velho tem espírito esportivo e aventureiro. Já o caçula seria o artista da família: "O meu menorzinho vive falando que quer ser um super-herói." O menino de 6 anos gosta de vestir roupas de adulto e imitar cantores e atores de televisão. Não perde um desenho animado e seu preferido é o Shrek. "Ele é todo artista. Sei que ele adora o RBD, aquele grupo de música." Já o garoto de 11 anos gosta de empinar pipa e de jogar videogame. "Ele é agitado, gosta de esportes", disse Núbia. Por ser o mais velho, tomava conta do menor: "Quando os dois saíam , o mais velho não largava a mão do irmãozinho." Núbia e as crianças moram há três meses na Rua Professora Nícia de Paula. O pai dos meninos, Roberto Neves da Silva, não mora com eles, mas nunca se afastou dos filhos. "Quero vê-los brincando outra vez", disse Silva.