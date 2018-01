O ''mistério'' da faixa 17 A faixa 17 da fita de João Gilberto,não identificada no blog, é a que mais intrigou e vem encantando os aficionados. Depois de trocas de e-mails, o "mistério" dessa bela valsa foi esclarecido. Trata-se da primeira versão de O Bem do Amor, de Carlos Lyra, gravada por ele em 1959 no LP Bossa Nova. Lyra a regravou em 1970 com outra letra, de Nelson Lins e Barros, no álbum Saravá. A seguir, a letra que João canta na fita: ?É sol, manhã passeia em mim E a luz só nos faz a mão Da noite o mal passou Enfim cheguei a ti, vieste a mim É sol, o dia cresce em paz É tristeza que não vem mais A mão, as mãos, a noite, a dor, a luz, a paz, o amor Cheguei sem saber que chegava Você chorava e eu fiquei Então passamos tristezas Sonhamos belezas e veio a manhã É sol, é cor, é dia em mim E uma flor da canção surgiu Nasceu, sorriu, (viveu) cresceu, cantou e o amor nos encontrou?