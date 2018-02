O nocaute do boxe Houve um tempo em que meio mundo parava para assistir às decisões pelo título mundial de boxe na categoria dos pesos pesados. Não peguei o apogeu de Joe Louis, Rock Marciano, Floyd Patterson e Sonny Liston, mas, depois que Cassius Clay virou Muhammad Ali, vi nascer fenômenos como Joe Frazier, George Foreman, Lennox Lewis e Mike Tyson. Evander Holyfield, o último desses monstros sagrados de luvas e sapatilhas, voltou ao ringue no último fim de semana, em Zurique, para nocautear o que restava de meu interesse pelo esporte. Numa forma invejável para seus 46 anos, o americano enfrentou o russo Nicolay Valuev, 2,13 m e 145 kg, um gigante de banhas e vocação atlética zero, atual campeão da Associação Mundial de Boxe. Por um instante, tive a impressão de voltar à outra coqueluche de minha infância: o telequete, luta livre em forma de palhaçada na TV. O mais patético do confronto, entretanto, foi o resultado: só os juízes viram a vitória de Valuev, duro golpe na paciência de quem ficou acordado até o final. Eu desisti do boxe. Holyfield devia fazer o mesmo! NADA A VER Roberto Carlos aposentou em definitivo o azul. Só entra em cena agora de bege. Isso quer dizer o seguinte: nada, rigorosamente nada. Relaxa, vai! A FESTA É DELA Glória Maria comemora hoje com amigos um ano sem trabalho. A jornalista se prepara agora para mais 365 dias de papo pro ar. Volta ao batente depois da crise, em 2010! Morram de inveja! Amém! Madonna deixou uma mensagem de fé para seus fãs em todo o Brasil: "Rezem para não chover!" Sempre! Natal extraordinário Nelson Jobim já botou seu sapatinho na janela do quintal. Parece que o ministro vai mesmo ganhar um submarino de Papai Noel. Os presidentes Lula e Sarkozy reúnem-se hoje de manhã para tratar do assunto. Amigo da onça Vampeta está se divertindo horrores com as coisas que inventa para explicar São Paulo a Ronaldo. Sua definição para Rodoanel, por exemplo, é tão impagável quanto impublicável. Ainda bem que o Fenômeno não leva o professor a sério. Boato infame A Playboy não convidou Caroline Pivetta, pichadora da Bienal, para posar nua em suas páginas. E não se fala mais nisso! A inveja é uma... Hugo Chávez continua botando lenha na fogueira de Rafael Correa. Ontem mesmo, telefonou ao colega equatoriano só pra queimar o filme do Lula: "Para cúpula com Carla Bruni ele não convida a gente!" Apologia da crise O FMI adverte: tudo vai piorar em 2009! É o tipo de análise econômica que, se houvesse crime de apologia da crise, condenaria seu autor à prisão perpétua. Tudo a ver Daniella Cicarelli está fazendo aulas de Cabala. Até que enfim, né não?!