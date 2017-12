O poliglota mudo

Amigos de Rivaldo estão preocupados. Aos 36 anos, depois de passar pela Espanha e pela Itália, o jogador decidiu se transferir da Grécia para o Usbequistão. É sempre assim: quando está quase aprendendo uma língua, ele muda radicalmente de idioma. O primeiro choque foi quando saiu de Pernambuco para São Paulo, onde, inegavelmente, aprimorou seu português em conversações com Vanderlei Luxemburgo, a quem chama até hoje de "professor". Ao deixar o País, em 1996, Rivaldo já sabia falar pelo menos 15 frases com começo, meio e fim. Foi para a Grécia em 2004, dizem, de tanto que lhe perguntavam em Barcelona e em Milão se estava falando grego. Rivaldo deixa Atenas ainda com dúvidas a respeito. Escolheu o Usbequistão para começar a aprender a falar do zero. Decorar o nome do país foi fácil: "Os beques estão..." Com o tempo, ele vai pegando a pronúncia, mas é bom que não se demore para encerrar carreira no Palmeiras. Ou nem o Vanderlei Luxemburgo vai conseguir entender o que Rivaldo diz. MARKETING "Tirando um terço da Carol Castro, ainda sobra um pedação" Frase de venda da nova tiragem da Playboy, que chega às bancas sem a foto polêmica da atriz nua segurando um terço, vetada pela Justiça AÍ TEM! Chico Buarque não foi aos shows de João Gilberto. Nem aos de Caetano e Roberto. Deve estar com ela em Budapeste. Ela vem aí! Dona Lu Alckmin explicou com jeitinho ao marido por que não tem acompanhado sua campanha mais de perto. Está meio sem roupa para aparecer. Mas topa até corpo-a-corpo se rolar um enxovalzinho básico. Um show de tarja preta O senador Eduardo Suplicy pediu a um amigo comum de João Gilberto que perguntasse ao cantor que remedinho ele anda tomando pra ficar bem daquele jeito. Coisa de estadista Sempre à frente de seu tempo, Cesar Maia pôs em prática o que poderá ser o plano B de todo prefeito às voltas com o nepotismo. Criou no Rio uma Secretaria Especial e promoveu a irmã a titular da pasta, nomeação política isenta da súmula do STF. É mesmo um gênio da raça! Ô, raça! Além de não comer a bola... Evidentemente que Ronaldinho Gaúcho não pediu nenhuma jogadora sueca em casamento na China, mas, ainda assim, a loura que entendeu errado recusou a proposta. Ou seja, o cara já não está ganhando nem mais mulher. Homenagem óbvia O terminal de transatlânticos da Praça Mauá, no Rio, deve ganhar em breve o nome de Dorival Caymmi. Ninguém pensou nisso ainda, mas nada mais lógico numa cidade em que o aeroporto internacional se chama Tom Jobim. Deixa quieto Qual foi a última vez que você viu Roberta Close? Pois é, a produtora Sexxxy World ameaça providenciar esse reencontro em filme pornô. Se não me falha a memória, não devia.