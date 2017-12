O que abre e o que fecha durante o feriado em São Paulo

Com o feriado da Proclamação da República, na quinta-feira, 15, alguns serviços vão ter os horários alterados em São Paulo. O rodízio está suspenso na quinta e, com isso, carros de placa final 7 e 8 poderão circular pelas ruas da capital a qualquer hora do dia. Na sexta, o rodízio será mantido, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que alerta que carros com placas final 9 e 0 não poderão circular entre 7h e 10h e das 17h às 20h. O que abre e o que fecha na cidade no feriado da Proclamação da República: Bancos: Os bancos vão fechar na quinta-feira, mas terão expediente normal na sexta-feira, 16. Contas com vencimento no dia 15 podem ser pagas no dia 16, sem incidência de multa, segundo a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). Os clientes também têm a opção de agendar os pagamentos em caixas eletrônicos ou então fazer o pagamento pela internet; Rodízio de veículos: CET suspendeu o rodízio na quinta, mas na sexta a restrição para carros com placas final 9 e 0 vigora na cidade; Shoppings e comércio: funcionamento é facultativo; Correios: as agências dos Correios fecham na quinta-feira, 15, dia em que só o posto do Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica) fica aberto. Na sexta, o expediente é normal e no sábado as agências que funcionam neste dia também abrem; Procon: os postos fecham na quinta e funcionam normalmente na sexta, das 7 às 19 horas; Poupatempo: os postos fixos ficam fechados na quinta; voltam a funcionar normalmente na sexta, no sábado e na segunda-feira. O Disque Poupatempo, pelo telefone 0800 772 36 33, também não vai funcionar na sexta e atende em seu horário habitual, das 6 às 15 horas, no sábado; Hospitais e prontos-socorros: abrem em esquema de plantão; Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs): abrem das 7 às 19 horas; as unidades de Heliópolis, Parelheiros, Alexandre Zaio, Tatuapé e Campo Limpo funcionam 24 horas; Unidades Básicas de Saúde (UBSs): fecham; Cartórios: Os cartórios eleitorais de todo o Estado abrem para atendimento ao eleitor na sexta-feira, 16, e sábado, 17. Na quinta-feira, funcionam os cartórios nos quais o juiz eleitoral decidiu adotar o regime de plantão. Sacolões, Feiras e Mercados Municipais: O Mercado Municipal (Mercadão) vai fechar na quinta-feira. Também ficam fechados os mercados de São Miguel, Lapa, Pinheiros, Ipiranga e Cantareira. Os outros mercados municipais abrem das 8 horas às 13 horas. Sacolões e feiras livres funcionam normalmente; Subprefeituras: vão fechar na quinta-feira e retomam o funcionamento normal na segunda-feira; Parques: os parques municipais vão ficar abertos na sexta-feira, 2. Texto alterado às 16h57 de quarta-feira para correção de informações.