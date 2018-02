O que abre e o que fecha em São Paulo durante o carnaval Com o feriado de carnaval, a partir de sábado, 17, os horários de vários serviços da capital paulista serão alterados ou deixarão de funcionar. Veja abaixo quais serão as mudanças: Bancos Os bancos não abrirão na segunda e na terça-feira, dias 19 e 20. Já na quarta-feira, dia 21, o atendimento será feito a partir das 12 horas e o fechamento será em horário normal. Contas de água, luz e telefone, por exemplo, poderão ser pagas no dia seguinte ao vencimento, sem incidência de multa, apesar de as empresas já ajustarem as datas por conta de feriados. Os clientes também podem agendar pagamentos ou efetuá-los através de caixas eletrônicos e equivalentes, como lotéricas e postos dos Correios. Correios No sábado, o atendimento será normal somente nas seguintes agências: Central de São Paulo, do Aeroporto Internacional de Guarulhos e unidades do Poupatempo. No domingo, plantão das 7h30 às 22h30 na agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na segunda, plantão na agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos das 7h30 às 22h30 e algumas unidades da Região Metropolitana. Na terça, plantão das 7h30 ás 22h30 na agência do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Na quarta o atendimento será normal. Poupatempo e Procon Os postos fixos e unidades móveis do Poupatempo na capital, Grande São Paulo e interior funcionam normalmente no sábado. O atendimento estará suspenso somente na segunda e terça-feira. Já na quarta, o atendimento será a partir das 13 horas. Já os postos do Procon, dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera, ficarão fechados de sábado até terça-feira. Já na quarta, o atendimento será normal. Feiras livres e sacolões As 886 feiras livres e sacolões funcionarão normalmente. Os mercados municipais atenderão em dias e horários diferenciados, segundo informou a Prefeitura. O Mercado Municipal Paulistano funcionará normalmente na segunda e na quarta-feira, mas não abrirá na terça. Na segunda funcionarão os seguintes mercados: Kinjo Yamato, Lapa, Pinheiros, Pirituba, Santo Amaro e São Miguel Paulista. Ficarão fechados os seguintes: Central Leste, Guaianases, Ipiranga, Penha Sapopemba, Tucuruvi e Vila Formosa. Na terça abrem o Central Leste, Guaianases, Kinjo Yamato, Penha, Santo Amaro, Sapopemba e Vila Formosa. Ficam fechados o Ipiranga, Lapa, Pinheiros, Pirituba, São Miguel Paulista e Tucuruvi. Saúde A Prefeitura informou que os 15 hospitais e 17 prontos-socorros da rede pública municipal funcionarão em regime de plantão e devem voltar ao atendimento normal na quarta-feira, a partir das 12 horas. As 39 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) não funcionarão apenas no domingo. O horário de atendimento na AMA vai de 7 às 19 horas. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não funcionarão durante os quatro dias de carnaval e retomam as atividades na quarta-feira, a partir do meio-dia. De acordo com a Prefeitura, as consultas marcadas para a manhã de quarta estão sendo reagendadas por telefone. Cultura e lazer O Centro Cultural São Paulo funciona nos sábado e domingo e fecha na segunda e terça-feira. O Centro Cultural da Juventude funcionará sábado, domingo e segunda e fecha na terça. As Bibliotecas Municipais estarão fechadas de sábado a terça-feira. Todos os teatros estarão abertos sábado e domingo, e fecham na segunda e na terça. Segundo a Prefeitura, O Teatro João Caetano funcionará na terça para o espetáculo da atriz Denise Stoklos, às 21 horas. O Municipal está fechado para obras de reforma. De acordo com a Prefeitura, não haverá atividades na Escola Municipal de Iniciação Artística e na de Música, no Balé da Cidade e na Orquestra Experimental de Repertório de sábado a terça-feira. Assistência e Desenvolvimento Social Os serviços de emergência funcionarão 24 horas por dia. Segundo a Prefeitura, são eles: Abrigos/Casas de Acolhida; CAPE - Central de Atendimento Permanente e de Emergência; Oficina Boracea e Centros de Referência da Criança e Adolescente. Estarão fechados a Loja Social, o CRECI (Centro de Referência da Cidadania do Idoso) e o Restaurante-Escola São Paulo. Os núcleos socioeducativos e o Agente Jovem fecham na terça. O Restaurante-Escola estará fechado ao público na quarta. Educação As unidades escolares municipais não funcionarão durante o carnaval. Somente ficarão abertos os equipamentos de lazer dos CEUs. Subprefeituras As praças de atendimento das 31 Subprefeituras não irão abrir na segunda e terça-feira. O funcionamento volta ao normal na quarta, a partir das 12 horas. Trabalho As seis unidades dos Centros de Intermediação de Mão-de-Obra e de Habilitação do Seguro-Desemprego, da Secretaria Municipal do Trabalho, não funcionarão na segunda, nem na terça-feira. Com isso, informou a Prefeitura, as atividades nas unidades dos Centros de Apoio ao Trabalhador (CAT) de Interlagos, Itaquera, Santana, Lapa, Liberdade e Santo Amaro serão retomadas na quarta, também a partir do meio-dia. Parques Os 32 parques municipais e o Planetário do Ibirapuera estarão abertos normalmente. Na segunda, no entanto, não haverá sessão no Planetário.