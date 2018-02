O que abre e o que fecha nesta quarta-feira em São Paulo Com o feriado de carnaval, os horários de vários serviços da capital paulista foram alterados ou deixaram de funcionar. Mas a partir desta quarta-feira o funcionamento deve começar a voltar ao normal. Bancos: Só abrem a partir das 12 horas, mas as agências fecham em horário normal. Poupatempo: Os postos do Poupatempo funcionam a partir das 13 horas. Procon: Abre apenas às 13 horas e fecha em horário normal. Subprefeituras: Voltam a funcionar a partir das 12 horas desta quarta-feira. Correios: Os postos dos Correios funcionam em horário normal nesta quarta-feira. Hospitais e Prontos-socorros: Funcionam normalmente. Amas: Os postos de Assistência Médica Ambulatorial funcionam normalmente, das 7 às 19 horas. Unidade Básica de Saúde: Abrem a partir das 12 horas. Mercado Municipal de São Paulo:Abre normalmente. Sacolões: Funcionam normalmente.