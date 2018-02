O que fazer Antes do embarque: para saber se seu vôo está atrasado, acesse o site da Infraero em www.infraero.gov.br Em caso de atraso: se é inferior a 4 horas, a empresa deve encaixar o passageiro em outro vôo. Quando ultrapassa esse limite, a companhia também deve fornecer alimentação, hospedagem e locomoção para um hotel ou aeroporto e também reembolsar despesas com telefonemas decorrentes desse atraso Onde reclamar: é possível registrar queixa no site da Anac (www.anac.gov.br). O passageiro pode pedir na Justiça indenização por danos morais e materiais contra a empresa aérea. Ou procurar o Procon-SP no 151. Há também o site www.portaldoconsumidor.gov.br Fonte: Guia do Passageiro, em www.infraero.gov.br