O que não tem preço: o stress

O psiquiatra se refere a casos de pessoas, por exemplo, que entram numa casa desmoronando para buscar uma sacola. "É preciso ter calma e equilíbrio para minimizar os danos numa situação de stress máximo."

Estar impotente, preso num carro, com um rio ao lado subindo à medida que o tempo passa, é uma situação de stress máximo, segundo Andrade. Quem tem problemas de saúde, como hipertensão, por exemplo, pode ter até um ataque cardíaco. "As doenças deixam as pessoas mais vulneráveis aos stress."

Para sofrer menos, o psiquiatra afirma ser necessário praticar em casa o autocontrole. Jogos de xadrez, meditação, e relaxamento uma vez ao dia são alguns exercícios que podem ajudar.