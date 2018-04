O sonho não acabou! Independentemente de partido ou ideologia, o que teve de senador da República sonhando na madrugada de ontem com a possibilidade de uma prevaricaçãozinha incabível praticada secretamente por Lina Vieira - com todo o respeito à ex-secretária da Receita -, excede em muito o total de cabeças coroadas da base aliada de governo. Nem todo mundo babou na franja como Wellington Salgado, mas aquele vestido vermelho com broche negro na lapela não sai da cabeça, por exemplo, do Pedro Simon. Sonhar não custa nada aos cofres públicos e, mesmo o que muita gente agora chama de pesadelo da Dilma Rousseff - a candidatura Marina Silva pelo PV era só o que lhe faltava -, já avista uma luz no fim do inferno astral: a ministra teria sido aconselhada ontem à noite por um numerólogo a mudar seu sobrenome para Rousseffe. Também não custa nada tentar, né?! ELE VAI VOLTAR Praticamente confirmada ontem, a candidatura Marina Silva à Presidência trará de volta ao Senado o inigualável Sibá Machado. O Congresso perdeu inteiramente a graça depois que o suplente da senadora voltou para o Acre. JURISPRUDÊNCIA Preso na Islândia, o ex-cirurgião Hosmany Ramos é mais um que vai querer entrar na fila dos pedidos de julgamento no Conselho de Ética do Senado. Indústria da pirataria Já tem camelô na 25 de Março vendendo o "xale da Dilma", uma referência ao modelo que a ministra Dilma Rousseff estaria usando no tal suposto encontro com a ex-secretária Lina Vieira. Fase terminal Para quem anda sentindo náuseas com a política, a determinação da Anvisa que afasta os medicamentos do alcance dos clientes de farmácia pode ser mal interpretada pela população. Agora mesmo é que todo mundo vai pensar que o Brasil não tem remédio. Excesso de pizza Tem gente preocupada no DEM! Setenta dias após a cirurgia de redução do estômago, Heráclito Fortes emagreceu muito menos do que se esperava. Páreo duro Nesse novo round da briga entre Aloízio Mercadante e José Serra, não precisa nem dizer que não vale puxar cabelo. O senador já está quase tão careca quanto o governador. Peralá! Como assim Lina Vieira não lembra de nada? Do Warley, motorista que a levou ao Palácio do Planalto, ela não esqueceu o nome. Agenda positiva Esta coluna foi uma tentativa de se fazer piada política no Brasil sem mencionar uma só vez o nome do presidente do Senado, o que hoje em dia, convenhamos, não é fácil. Desculpa aí qualquer coisa!