O tratador de cavalos que virou chefão

Juan Carlos Ramirez Abadía era um jovem tratador de cavalos que mal havia concluído o ginásio quando começou a se envolver com drogas. Em menos de 25 anos o jovem traficante se transformaria em um dos chefões mais procurados do mundo, um homem que amealhou US$ 1,8 bilhão (R$ 3,4 bilhões) enviando toneladas de droga para os Estados Unidos. No Brasil, Ramirez Abadía levava uma vida de recluso em sua mansão em Aldeia da Serra, que dividia com a mulher, a bela loira colombiana Milareth - pelo menos esse foi o nome que ela deu aos federais. Os dois foram surpreendidos num dos quartos da casa ontem de madrugada enquanto dormiam. "Polícia!", gritaram os federais. A mulher chorou. "Ramirez Abadía é o senhor?" O megatraficante respondeu que sim. O homem que acabava de ser preso nasceu em 16 de fevereiro de 1963, na cidade de Palmira, no Departamento de Valle del Cauca, na Colômbia, cuja capital é a famosa Cali, do cartel homônimo dominado pelos irmãos Rodriguez-Orejuela. Filho de uma família de classe média, foi como tratador de cavalos de um dos chefões do cartel que rivalizavam nos anos 80 e 90 com o de Medellín, dominado por Pablo Escobar, que Ramirez Abadía começou sua caminhada no crime organizado. Primeiro usou uma empresa sua, na qual tinha como sócios os pais, para lavar dinheiro do cartel. Ascendeu na organização e logo se tornou um dos jovens chefes do grupo. Nos anos 90, já era acusado de enviar 50 toneladas de cocaína para o Estado do Colorado (EUA) e 30 toneladas para Nova York. "Ele montou sua própria rede de distribuição de drogas em Nova York", disse o superintendente da PF em São Paulo, delegado Jaber Saadi. O colombiano acabou processado nos Estados Unidos e condenado à prisão perpétua. Entrou na lista dos chamados extraditáveis, os traficantes que a Colômbia decidiu mandar cumprir pena em prisões americanas. O receio de passar o resto da vida em uma cadeia americana fez Ramirez Abadía se entregar ao governo colombiano. Ele fez um acordo: devia deixar o crime e cumprir sua pena de 24 anos de prisão em seu país. Mas o que aconteceu foi bem diferente. Mesmo atrás das grades, ele continuou a comandar seus negócios. Aproveitou ainda o tempo de cárcere para estudar - ele se formou economista. Ao deixar a cadeia, Ramirez Abadía se viu em meio à guerra que quase destruiu o Cartel do Norte do Vale. Formado depois da desarticulação do Cartel de Cáli, a nova organização era liderada por Diego Leon Montoya Sanchez, Don Diego. Protegido pelos paramilitares das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), o cartel se dividiu em quatro grupos - a guerra fez quase mil vítimas. "Só um dos pistoleiros de Abadía matou 300 pessoas na Colômbia", disse o delegado Fernando Franceschini, da PF. O traficante também fez questão, segundo a polícia colombiana, de matar pessoalmente duas pessoas: um irmão de Vítor Patiño Fomeque - traficante rival que foi preso e extraditado para os EUA - e um agente infiltrado pela Agência Antidrogas Americana (DEA, na sigla em inglês) no cartel. Com sua extradição pedida de novo pelos EUA à Colômbia em 2004, Ramirez Abadía deixou seu País e veio ao Brasil antes que a guerra no cartel acabasse. "Ele substituiu Pablo Escobar", comparou o delegado Saadi. Nem tanto. O conflito faria o cartel se dividir em quatro grandes facções, hoje em paz. Ramirez Abadía é o líder de um dos grupos, o mais forte - Don Diego chefia um outro. A necessidade de se esconder levou-o a fazer uma dezena de plásticas, três das quais no Brasil. Elas deixaram esse apaixonado por condicionamento físico com o rosto desfigurado. A obsessão por segurança fazia com que mantivesse contato só com colombianos de sua confiança. Um de seus medos era ter os passos rastreados como Pablo Escobar - morto depois de seu esconderijo ser descoberto por causa do uso de celular. Isso explica por que os federais acharam em sua casa 150 celulares. O chefão usava cada aparelho uma só vez, descartando-o em seguida. A paixão pela pesca o levava a Angra dos Reis (RJ) e Jurerê Internacional, em Florianópolis, onde mantinha lanchas para as raras oportunidades em que praticava o hobby. Essa estranha reclusão levantava suspeitas nos empregados de sua casa. Foi o que disse um deles, que pediu para não ser identificado: "Quando saía de bicicleta, era sempre encapuzado e de óculos. Eu sabia que um dia ele ia ser preso."