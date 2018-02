O último Sete de Setembro antes de passar a faixa A 3 meses da entrega da faixa presidencial ao sucessor, o presidente Lula chega à sua 8ª participação nas comemorações do Sete de Setembro sem pôr em prática a ideia de fazer desfile itinerante pelas capitais. No palanque presidencial havia 17 dos 37 ministros - o vice José Alencar, que nos desfiles anteriores sempre esteve ao lado de Lula, avisou que não iria por não estar se sentindo bem. Outra ausência foi a do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que passou os últimos dias dando explicações sobre violação de sigilos fiscais na Receita.